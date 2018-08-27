11 украинских чиновников задекларировали собственные часовни и храмы

Криптовалюти, миллионные выигрыши в лотереи, “Лексусы” по цене “Жигулей” - украинские госслужащие не перестают удивлять.

На этот раз аналитики проекта “Декларации” (Bihus.Info) насчитали 11 чиновников, которые решили: “Если молиться - то в собственной церкви”.

На первом месте рейтинга оказалась бывшая инспектор Харьковской таможни ДФС Ирина Табака. В ее декларации перед увольнением можно увидеть недостроенную часовню площадью 295 кв. м. Однако находится она все же в собственности Религиозного управления Харьковского экзархата Украинской Греко-Католической Церкви и находится в пользовании мужа Ирины Табаки, который является священником.

Государственный регистратор Богородчанской поселкового совета Ивано-Франковской области Арина Гринишин, сама владеет 90% здания ворот Доминиканского монастыря XVIII века. Остальные 10% принадлежат заведующему Богородчанской районной государственной нотариальной конторы Ивану Войташеку, однако он задекларировал их как простое нежилое помещение, скромно умолчав в описании имущества, что это именно церковь.

Монастырем святого Иосифа площадью 273,7 кв. м владеет муж бронзового ведущей специалистки Главного управления Держгеокадастру в Тернопольской области Леси Домитрак. А новоназначенный судья Конституционного суда Сергей Головатый задекларировал 200-метровую Свято-Покровскую церковь в поселке Ольшана Черкасской области, которая была построена на его средства.

И замыкает топ-5 рейтинга депутат Николаевского поселкового совета Днепропетровской области и по совместительству настоятель двух храмов Иван Кнут, который внес в декларацию аренду одного из своих “рабочих мест” - церкви в селе Широкая Дача площадью 200 кв. м.

Также культовые сооружения задекларировали депутат Староконстантиновской райсовета Хмельницкой области Елена Фурсова (храм площадью 175,8 кв. м), главный госинспектор Черновицкой таможни Михаил Москалов (недостроенная часовня площадью 70 кв. м), консультант Аппарата Верховной Рады Елена Куцел (часовня площадью 65,4 кв. м), народный депутат Михаил Папиев (часовня площадью 28 кв. м) и судья Верховного Суда Николай Лагнюк (часовня площадью 16 кв. м).