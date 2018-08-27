Полиция открыла дело на главу села за передачу храма УПЦ в собственность УПЦ КП

Полиция открыла дело на главу села за передачу храма Украинской Православной Церкви в собственность Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата.

Храм в честь Успения Пресвятой Богородицы, в селе Старый Гвоздец Ивано-Франковской области, общине Киевского Патриархата передали депутаты сельсовета, сообщает «Правый сектор».

Председатель сельсовета Михаил Дьяков неоднократно утверждал, что «храм является собственностью села».

В Ивано-Франковской ОГА сообщили, что храм принадлежит государству, а не территориальной общине. Поэтому вопрос относительно владения и использования храма должны решаться Ивано-Франковской облгосадминистрацией.

Полиция открыла дело на главу сельсовета за злоупотребление должностными обязанностями.