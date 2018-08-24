В УПЦ заявляют о препятствовании строительству храма в Ровно

В Ровно группа национал-радикалов под руководством депутатов местных органов самоуправления устроили пикет, требуя прекратить строительство нового храма Украинской Православной Церкви.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на корреспондента епархии.

Собирать сторонников на политический митинг националисты начали еще за несколько дней, анонсируя мероприятие в соцсетях, на Интернет-ресурсах, развешивая объявления на столбах.

Вечером 22 августа к временно возведенной часовне в честь преподобного Серафима Саровского, расположенной в Ровно на улице Дачной, участников пикета организованно начали подвозить на автомобилях. Прибыло около 50-ти митингующих. Среди них были агрессивно настроенные пенсионерки, которые грубо оскорбляли священников УПЦ, угрожали им. Национал-радикалы требовали не только прекратить строительство храма, но и оставить лоно канонической Церкви собравшихся верующих и духовенство.

Так называемый пикет поддержали местные власти, в частности депутат Ровенского горсовета Ирина Пилипчук рассказывала присутствующим о ряде якобы правонарушений, выявленных ею лично во время проверки документации на строительство храма.

Настоятель религиозной общины в честь преподобного Серафима Саровского протоиерей Игорь Омелянчук пояснил, что данные обвинения беспочвенны, все документы на строительство в порядке.

«Документы на начало строительства у нас в порядке. Считаю, что претензии пикетчиков безосновательны», — отметил священник. Он пояснил, что временно возведенную часовню, которая стоит по словам недовольных, здесь незаконно, община в ближайшее время перенесет.

«Здание не имеет фундамента. Мы ее построили здесь, пока готовили собственный земельный участок. До конца недели мы ее перенесем на территорию», — сказал он.

Ситуацию прокомментировал заместитель Главы отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Данилевич.

«МИД на днях выступило с заявлением, в котором осудило препятствование строительству храма УГКЦ в г. Белая Церковь. Я об этом писал у себя на странице. Хорошо, что МИД так заботится о греко-католиках. А теперь то же самое происходит с православными в Ровно, где чинят препятствия строительству храма УПЦ по ул. Дачная. Разрешения на строительство у нашей общины есть. Уведомление о начале строительства также представлено. Ситуация почти идентична той, что была с греко-католиками в Белой Церкви.

Так что ждем соответствующего заявления Министерства иностранных дел в защиту православных. Ведь все то, что вчера произошло в Ровно, также есть: разжигание межрелигиозной вражды, посягательство на свободу совести и вероисповедания, которое вредит международному авторитету нашего государства», — написал он на своей странице в Фейсбук.