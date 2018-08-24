В день города Харькова митрополит УПЦ совершил заупокойную литию на Мемориале Славы
01:07, 24 августа 2018Общество
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В День города в Харькове молились о погибших освободителях / eparchia.kharkov.ua
В день города Харькова и день освобождения города от нацизма во Второй мировой войне, 23 августа, митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий и духовенство Украинской Православной Церкви приняли участие в памятных мероприятиях, прошедших на Мемориале Славы в Лесопарке Харькова.
После возложения цветов к памятнику Скорбящей Матери и братским могилам, минуты молчания, исполнения военным оркестром Гимна Украины митрополит Онуфрий с духовенством совершили заупокойную литию в часовне иконы Божией Матери «Взыскание погибших». Об этом сообщает сайт Харьковской епархии УПЦ.
Митрополит УПЦ совершил заупокойную литию на Мемориале Славы / eparchia.kharkov.ua
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