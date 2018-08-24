В день города Харькова митрополит УПЦ совершил заупокойную литию на Мемориале Славы

В день города Харькова и день освобождения города от нацизма во Второй мировой войне, 23 августа, митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий и духовенство Украинской Православной Церкви приняли участие в памятных мероприятиях, прошедших на Мемориале Славы в Лесопарке Харькова.

После возложения цветов к памятнику Скорбящей Матери и братским могилам, минуты молчания, исполнения военным оркестром Гимна Украины митрополит Онуфрий с духовенством совершили заупокойную литию в часовне иконы Божией Матери «Взыскание погибших». Об этом сообщает сайт Харьковской епархии УПЦ.