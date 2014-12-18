В Киев привезли Вифлеемский огонь мира (фото)

Киевский городской голова Виталий Кличко принял от пластунов Вифлеемский огонь, который ежегодно пластунские организации мира привозят из Вифлеема в свои родные города.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе мэра.

«Очень хорошо, что есть такая хорошая традиция. Я рад, что Киев также смог к ней присоединиться. Теперь каждый киевлянин сможет зажечь свечу и принести Вифлеемский огонь в свое жилище. Сегодня всем украинцам нужно делиться душевным теплом, добрыми мыслями и делами. Я уверен, что вместе, благодаря нашей силе духа мы сможем пройти эти сложные времена», - отметил мэр.

Кличко поблагодарил пластунов, которые принесли Вифлеемский огонь в Киевсовет, и пообещал, что огонь доставят также и на передовую, чтобы украинские бойцы также могли почувствовать праздничное настроение на Рождество.

Справка УНИАН. Вифлеемский Огонь Мира – международная ежегодная скаутская акция к празднованию Рождества Христова, которая заключается в распространении символического огня, зажженного на месте рождения Иисуса Христа.

Огнем из Вифлеема люди могут зажечь свечи дома в Сочельник. Кроме того, Огонь занесут в приюты, больницы, чтобы те люди, которые находятся вдалеке от своих родных, могли почувствовать тепло Вифлеемской звезды.

Традиционно Огонь сохраняется в церкви до Крещения – 19 января. Потом его можно погасить.