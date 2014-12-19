В Киеве в день Святителя Николая зажгут новогодние елки

19 и 20 декабря в 10 районах столицы состоится торжественное зажжение елок.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, киевлян и гостей города поздравят руководители районов и представители общественности.

Так, 19 декабря в 18.00 на Софийской площади с участием Киевского городского головы Виталия Кличко зажгут главную новогоднюю елку страны.

Елки в районах столицы будут установлены на площадях, в скверах или возле крупных торгово-развлекательных комплексов.

Состоятся театрализованные представления с участием мастеров искусств, фольклорных любительских коллективов.