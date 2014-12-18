Вифлеемский огонь прибыл во Львов
17 декабря во Львов пластуны Австрии привезли Вифлеемский огонь мира, который торжественно передали украинским пластунам.
Как передает корреспондент УНИАН, львовские пластуны передали Вифлеемский огонь руководству Львовской облгосадминистрации, областного совета и во львовскую мэрию.
Вручая этот особый дар, представители пластунской организации „Пласт” выразили надежду, что этот огонь обязательно принесет мир и согласие в Украину.
В частности, референт развития львовской организации „Пласт” Юлия Катинская отметила, что Вифлеемский огонь мира является самой крупной официальной и самой важной акцией организации «Пласт». ”Каждый год мы пытаемся расширить ее горизонты и охватить от крупнейших городов до самых маленьких городков. Особенностью нынешней акции является то, что мы Вифлеемский огонь мира передадим в воинские части, а также семьям, мужья, сыновья или братья которых сейчас находятся в зоне проведения антитеррористической операции. Именно для них очень важно получить символ, который поможет им выдержать любые тяжелые минуты», - отметила Катинская.
Справка УНИАН. Предрождественскую традицию распространять Вифлеемский огонь мира начала в 1986 году австрийская телерадиокомпания ORF из города Линц. Сначала акция планировалась для поддержки детей с ограниченными возможностями и всех, кто нуждается в помощи и внимании в предрождественское время. Это дело взяли в свои руки скауты. Ежегодно австрийские скауты берут огонь на месте рождения Иисуса Христа в Вифлееме, а затем везут его на самолете в Австрию. После торжеств в Венском Кафедральном соборе эстафета передается в соседние страны. Именно из рук в руки, от одной скаутской организации к другой, Вифлеемский огонь преодолевает множество границ и попадает ко всем, кто ждет огонь тепла, покоя и веры. Огонь тепла, мира, согласия и надежды странствует с запада на восток, преодолевая границы и объединяя христиан в преддверии Рождества Христова.
По Украине Вифлеемский огонь распространяют члены „Пласта” – Национальной скаутской организации Украины. Пластуны передают Вифлеемский огонь мира украинской общине, церквам, заносят в детские приюты, больницы, чтобы те, кто находится вдали от своих семей, могли ощутить тепло Вифлеемской звезды.