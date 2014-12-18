Во Львове перезахоронили первопечатника Ивана Федорова

Во Львове сегодня состоялось захоронение останков первопечатника Ивана Федоровича (Федорова) в церкви монастыря Святого Онуфрия.

Как передает корреспондент УНИАН, мероприятия начались с панихиды в храме Успения Пресвятой Богородицы, после которой процессия с участием руководства Львовской ОГА, областного и городского советов, общественных активистов, священников и львовян отправилась в монастырь Святого Онуфрия.

Выступая перед собравшимися в церкви Святого Онуфрия и.о. председателя Львовской ОГА Юрий Турянский отметил, что в этом году Украина отмечает 440 лет печатания во Львове Иваном Федоровым «Букваря» (первого восточнославянского пособия) и второго издания «Апостола».

«Эти книги сопровождают нас на протяжении всей нашей жизни. Символично и то, что сегодня на перезахоронении присутствовали представители всех религиозных конфессий. Книга нас объединяет», - подчеркнул Турянский.

После завершения литургии, рака с останками Ивана Федорова была заложена в стену храма Святого Онуфрия. Состоялось также освящение надгробия.