В УПЦ молились о погибших работниках органов внутренних дел

Во Всеукраинский День памяти погибших работников органов внутренних дел, 22 августа, в Мукачевской, Херсонской и Днепропетровской епархиях вознесли особые молитвы.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службы епархий.

По просьбе начальника Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области полковника Романа Стефанишина, в Свято-Покровском кафедральном соборе Ужгорода состоялась панихида по усопшим работникам правоохранительных органов, которые погибли при исполнении служебных обязанностей. Заупокойную молитву совершили митрополит Феодор и духовенство собора.

В тот же день в Херсоне, по благословению правящего архиерея митрополита Иоанна, были совершены панихиды возле мемориального комплекса погибшим правоохранителям при храме в честь праведного воина-флотоводца Феодора, при Главном Управлении национальной полиции в Херсонской области и в храме в честь сорока мучеников Севастийских, который находится при Управлении патрульной полиции.

В Днепре заупокойная молитва по погибшим работниками органов внутренних дел состоялась в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. Ее возглавил настоятель собора протоиерей Ярослав Денека с клириками собора. Вместе с духовенством за панихидой молились представители региональной и городской власти, руководители, сотрудники и ветераны правоохранительных органов, преподаватели и студенты Университета внутренних дел, близкие и родственники погибших.

В этот же день рядом со Спасо-Преображенским кафедральным собором на Соборной площади Днепра возле Мемориала погибшим солдатам прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню памяти работников внутренних дел, которые погибли во время выполнения служебных обязанностей. Во время возложения цветов, которое сопровождалось траурным набатом соборных колоколов, поименно вспомнили каждого, кто отдал свою жизнь за мир, спокойствие и безопасность в обществе.