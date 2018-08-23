На сайте Киевского городского совета зарегистрировали петицию об установлении в столице памятника святому Мстиславу Храброму

На сайте Киевского городского совета 17 августа зарегистрирована петиция с просьбой к местной власти установить памятник Мстиславу Храброму.

Этот князь в древности был канонизирован Церковью одним из четырех князей, наравне с Владимиром, Ярославом и Ольгой, сообщает портал "Религия в Украине".

"В Киеве есть памятники только 3 из 4 князей Киева, канонизированных Церковью князьям Владимиру, Ярославу и княгине Ольге. Зато в городе до сих пор нет памятника другом выдающемся святому - Великому Киевскому князю Мстиславу Храброму (1143-1180), - отмечает автор петиции Александр Палий. - Этот князь был суперпопулярным в Украине с 12 по 18 века, и стал замалчиваться лишь за то, что во время своего правления в 1173 году разгромил суздальцев - предков московитов. В этом году исполняется 845 лет от тех событий".

Отмечается, что Мстислав Храбрый отстоял независимость Киева, нанес в 1173 году такое поражение суздальцам, после которого они не смогли оправиться до монголо-татарского нашествия.

Автор петиции предлагает изготовить и установить на одной из центральных площадей Киева памятник Мстиславу Храброму.

"В идеале это могла бы быть конная статуя князя, установленная в центре нынешней площади Льва Толстого, которую для такого случая можно было бы переименовать в площадь Мстислава Храброго. Тем более это уместно, что Лев Толстой никак не связан с Киевом", - отмечает автор в тексте петиции.

По состоянию на 23 августа петиция набрала 205 подписей из необходимых 10 000 для ее рассмотрения.