Жители Черновцов поддержали петицию о строительстве храма и центра социальной помощи беременным женщинам

В Черновцах может появиться Храм и Центр социальной помощи беременным женщинам.

Электронная петиция относительно строительства Храма и Центра социальной помощи беременным женщинам в Черновцах набрала необходимые 250 голосов, сообщает западноукраинский информационный портал press-centr.com.

Религиозная община "Всех Святых земли нашей" УПЦ Черновцов обратилась к Черновицкому городскому совету с просьбой выделить земельный участок по ул. Ровенской 8, для строительства Храма и Центра социальной помощи беременным женщинам.

Как отмечает автор обращения Назар Горук, центр будет заниматься морально-духовной и материальной поддержкой беременных женщин и лиц, которые попали в затруднительное положение.

Также будет оказывать помощь направленную на сохранение детской жизни и психологическую поддержку в период послеродовой депрессии. Центр социальной помощи будет заниматься сотрудничеством с европейскими организациями по улучшению материально-технического состояния профильных медицинских учреждений города и области.

По состоянию на 23 августа петицию подписали 280 человек из 250 необходимых. Следовательно, местные власти должны рассмотреть петицию в течение 10-ти дней, а дальнейшую ее судьбу решат депутаты во время пленарного заседания.