В храме УПЦ КП в Днепре устроили зону для селфи
02:14, 23 августа 2018Общество
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В храме УПЦ КП в Днепре устроили зону для селфи / facebook.com/Храм-Святого-Спиридона-Тримифунтского-Чудотворця-УПЦ-КП-в-місті-Дніпро
Священнослужители Храма Святого Спиридона Тримифунтского Чудотворца УПЦ КП в Днепре решили идти в ногу со временем и подготовили для гостей церкви специальную фотозону для селфи.
В частности, подготовили фотозону к большим религиозным праздникам, которые состоялись накануне - праздники Медового и Яблочного Спаса. Об этом сообщает "Днепроград" со ссылкой на страницу храма в Facebook.
Издание также отмечает, что руководители Храма Святого Спиридона Тримифунтского Чудотворца ранее украсили интерьер святого места орнаментами в стиле петриковской росписи.
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