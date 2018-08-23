В храме УПЦ КП в Днепре устроили зону для селфи

Священнослужители Храма Святого Спиридона Тримифунтского Чудотворца УПЦ КП в Днепре решили идти в ногу со временем и подготовили для гостей церкви специальную фотозону для селфи.

В частности, подготовили фотозону к большим религиозным праздникам, которые состоялись накануне - праздники Медового и Яблочного Спаса. Об этом сообщает "Днепроград" со ссылкой на страницу храма в Facebook.

Издание также отмечает, что руководители Храма Святого Спиридона Тримифунтского Чудотворца ранее украсили интерьер святого места орнаментами в стиле петриковской росписи.