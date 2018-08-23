В Ирпенской библейской церкви состоится встреча с христианским писателем Филипом Янси

На базе Ирпенской библейской церкви 30 сентября состоится встреча с писателем Филипом Янси «Осмысливая современность».

Организаторами мероприятия выступают международная миссионерская организация «Миссия Евразия» и Ирпенская библейская церковь (ИБЦ), сообщает «Школа без стен». Начало встречи в 18:00.

Основная ее цель – свободная дискуссия на тему взаимодействия церкви и общества, миссии христиан в профессии, наставничестве и призвании. Общение с писателем пройдет в формате ток-шоу, модератором которого выступит старший пастор ИБЦ Мыкола Романюк. В ходе встречи участники получат возможность получить автограф автора на его книгах.

Филип Янси — один из самых читаемых христианских авторов современности. К настоящему времени во всем мире продано 14 миллионов его книг. Книги Янси отмечены золотой медалью «Ассоциации христианских издателей», а две названы книгами года.