На Прикарпатье открыли историко-религиозный центр "Гора на Днестре".

В воскресенье, 19 августа, Архиепископ и Митрополит Ивано-Франковский УГКЦ Владимир Вийтишин совершил освящение Крестного пути и историко-религиозного центра в селе Новый Мартынов Галицкого района Ивано-Франковской области, сообщает "Католический обозреватель".

«Идея этого центра возникла чуть больше двух лет, когда во время миссий в нашем селе, отцы-миссионеры – о. Олесь Будзяк и о. Ярослав Тымишак, отметили, что было бы хорошо поставить на этом месте Крестный путь», - вспоминает о. Ярослав Озаркив.

В 2016 году начался двухлетний процесс возведения Крестного пути и исторически-религиозного центра.

Сегодня здесь, над Днестром, уже появилась полноценная Крестная дорога, Библейский сад, в котором есть немало растений, упоминаемых в Священном Писании, восстановлены окопы Первой Мировой войны, поставлены скульптуры св. Петра и Павла. Все это украшено кованой аркой.

«Сочетание светской истории маленького села (всего 370 жителей) через информационные стенды, символические пушки и окопы (когда-то здесь стояла крепость, а во времена двух мировых войн велись активные боевые действия) со скульптурами Нового и Ветхого Заветов, да еще и в дополнение смотровая площадка — это исторически-религиозный центр "Гора на Днестре"», - рассказывает краевед и экскурсовод Андрей Костышин.

«Наш замысел простой – сделать это маленькое и никому не известное место доступным для каждого, чтобы все желающие могли приехать сюда, увидеть и познать что-то новое, или просто отдохнуть. А если вдруг кому-то станет скучно, или захочется поделиться фотографиями в соцсети – здесь вай-фай в свободном доступе», - шутит священник.

Вся территория центра уже подсвечивается, что дает возможность находиться здесь, на склонах Днестра, еще и вечером, когда здесь совсем другая атмосфера.