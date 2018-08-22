В УГКЦ заявляют об угрозах со стороны священника УПЦ КП.

Соответствующее заявление появилось 21 августа на сайте Киевской архиепархии УГКЦ.

Как сообщает пресс-служба архиепархии, 16 августа в адрес верующих Украинской Греко-Католической Церкви города Мена, что на Черниговщине, поступили неожиданные публичные угрозы со стороны священнослужителя Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата за то, "что в их городе для религиозных нужд жителей был создан новый приход УГКЦ".

Сообщение о недавно созданном приходе УГКЦ города Мена на своей странице в социальной сети опубликовал священноиерей Киевского патриархата Нестор Назаров. К своей странице он прикрепил также ссылки на интернет-издания, и подписал его словами: «Как в старые недобрые времена. Наши предки казаки загнали их обратно на запад но они возвращаются. Ересь латинствующих уже во Мене».

Под постом священника возникла острая дискуссия, которая в быстром темпе получила более полутора сотен резких комментариев.

"Не жалел в ней обманчивых, угрожающих слов и высмеиваний над УГКЦ сам священник Нестор Назаров. Среди всего сказанного, он с другим православным священником Григорием публично ссылался на болезненные моменты из истории Украины, дерзко выражался на тему святого мученика Иосафата Кунцевича, осуждая его, и ставя этим под сомнение его святость. Не обошлось в комментариях без нецензурной лексики, темы политики, томоса и автокефалии, а также сетования на собственное обнищание", - говорится в сообщении пресс-службы Киевской архиепархии УГКЦ.

Отмечается, что в своих высказываниях священник тему финансов затрагивает около десятка раз, кроме того, "не скупится священноиерей и на нецензурную лексику", а также "в пренебрежительном контексте пишет даже на Богословские темы, а в частности презрительно выражается о Богородице".