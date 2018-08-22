Во Франковске взрывотехники обследовали территорию церкви из-за оставленной подозрительной сумки

В микрорайоне Опришивци Ивано-Франковска при входе на территорию церкви 21 августа неизвестный оставил сумку. Из-за подозрительной сумки к церкви вызвали взрывотехников и полицию, сообщает "Курс". Вызов оказался ложным, опасных предметов не обнаружено, сообщили в управлении по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА. На месте события работала мобильно-оперативная группа Ивано-Франковского ГО УДСНС в области.

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