Во Франковске взрывотехники обследовали территорию церкви из-за оставленной подозрительной сумки

13:53, 22 августа 2018
Общество
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Взрывотехники обследовали территорию церкви из-за сумки / kurs.if.ua

Из-за подозрительной сумки к церкви вызвали взрывотехников и полицию, сообщает "Курс".

Вызов оказался ложным, опасных предметов не обнаружено, сообщили в управлении по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.

На месте события работала мобильно-оперативная группа Ивано-Франковского ГО УДСНС в области.

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