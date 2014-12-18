Представители УПЦ, РКЦ, УГКЦ, лютеране и общественные организации призывают помочь бездомным людям зимой (обращение, укр.)

Представники УПЦ, РКЦ, УГКЦ, Лютеранської громади і громадські організації закликають допомогти бездомним людям цієї зими. Відпопідний текст листа-звернення передано "УНІАН-Релігії".

"Ми вітаємо відкриття пунктів обігріву у всіх районах нашого міста. Однак досвід показав, що цього може виявитись недостатньо.

Присутність у м. Києва великої кількості біженців і вимушених переселенців, економічна криза, що призвела до зубожіння багатьох людей, а особливо літніх, та збільшення кількості безробітних, призводить до росту людей, що звертаються про допомогу на вулиці.

Тому, зі свого боку, на період сильних морозів, наші організації посилюють роботу, пов’язану з наданням допомоги людям, що залишилися на вулиці без притулку: роздаємо додаткову гарячу їжу, напої, теплий одяг, збільшуємо частоту відвідування бездомних, особливо в пізній час, а також інформуємо про адреси пунктів обігріву. Пропонуємо свою співпрацю і партнерську допомогу у забезпечені пунктів обігріву гарячими напоями та їжею. Оголошуємо збір одягу та їжі для постраждалих людей.

Ми звертаємося до всіх не бути байдужими та зробити все можливе, щоб запобігти смерті людей від холоду.

Ми звертаймося до ЗМІ, особливо до друкованих видань, з проханням поширювати інформацію про пункти обігріву, відкриті МНС в містах, яку можна знайти на сайті МНС.

Ми звертаємося до органів міського та державного урядування з проханням перевести місця соціального піклування на посилений режим роботи: дозволити денне перебування громадян в установах, організувати роботу більшої кількості соціальних патрулів.

Ми звертаємося до органів внутрішніх справ з проханням під час патрулювання території звертати особливу увагу на людей, що засинають, а також дозволити бездомним рятуватися від холоду в підземних переходах.

Ми звертаємося до лікарів з проханням не виписувати людей з лікарень на вулицю.

Ми звертаємося до всіх людей проявити особливу увагу та співчуття до тих, хто потерпає від морозів. Залиште під'їзд відкритим вночі, пригостіть людину гарячим чаєм, винесіть для неї свій старий теплий одяг. (інструкція #теплазима).

Ваша допомога може врятувати життя".

Вл. Іона (Черепанов), єпископ Обухівський, вікарій Київської Митрополії, голова Синодального відділу у справах молоді УПЦ

Юрій Ліфансе, голова ГО «Друзі спільноти святого Егідія»

от. Ігор Онишкевич, парафіяльний Карітас Печерськ УГКЦ

Протоієрей Владислав Діханов, Голова Синодального вiддiлу УПЦ з соціально-гуманітарних питань

Иеромонах Мелхиседек (Гордиенко)

Олена Поліщук, Президент ВБФ "Социальне партнерства"

С. Марта Мешко, Товариство св. Вікентія де Поля, РКЦ

Протоієрей Павел (Кирилов), благочинний Голосіївського району Київської митрополії УПЦ

Костянтин Бурлов-Васильєв, голова церковної ради Німецької Євангелічної Лютеранської громади св.Катерини у м.Києві