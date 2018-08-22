В День независимости украинцы всего мира синхронно исполнят «Молитву за Украину»

В День независимости Украины, 24 августа, в 18.00 (по Киеву) украинцы всего мира синхронно, преодолевая часовые пояса, выполнят духовный гимн Украины "Боже, Великий Единый" Николая Лысенко.

Событие станет кульминацией культурно-художественной акции «Мать Украина – ты у нас одна» с участием лучших творческих коллективов национально-культурных общин. Об этом сообщили в Департаменте культуры КГГА.

Зрителям откроется яркая творческая палитра – хореографические ансамбли, музыкальные коллективы, мастера художественного слова и вокального жанра.

Такое масштабное и мощное исполнение молитвы за Украину в 27-ю годовщину ее Независимости и 100-летие возрождения украинской государственности продемонстрирует единство украинцев во всем мире, их веру в Бога и свою страну, говорится в сообщении КГГА.

В Украине участие в проекте будут принимать профессиональные и любительские коллективы, церковные хоры, студенты. Вне пределов Украины – члены украинских общин, а также хоры (в том числе церковные), которые имеют в своем репертуаре вышеупомянутое произведение.

Присоединиться к событию можно здесь.