В новый сборник поэта Сергея Жадана войдут библейские цитаты и церковные проповеди

В Черновцах 8 сентября на литературном фестивале Meridian Czernowitz, а также 14 сентября в Киевском доме офицеров писатель Сергей Жадан презентует сборник стихов «Антенна».

Сборник "Антенна" - это библейские цитаты и газетная хроника, интимный дневник и церковные проповеди, сообщает "Религия в Украине" со ссылкой на І-pro.kiev.ua.

В «Антенну» вошли 80 новых стихов Сергея Жадана, которые он написал в течение последних двух лет, и 150 иллюстраций харьковского художника Гамлета. Эта книга – часть трилогии, которую образуют «Жизнь Марии» и «Тамплиеры».