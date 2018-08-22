В новый сборник поэта Сергея Жадана войдут библейские цитаты и церковные проповеди
05:45, 22 августа 2018Общество
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В «Антенну» вошли 80 новых стихов Сергея Жадана / facebook.com/serhiy.zhadan
В Черновцах 8 сентября на литературном фестивале Meridian Czernowitz, а также 14 сентября в Киевском доме офицеров писатель Сергей Жадан презентует сборник стихов «Антенна».
Сборник "Антенна" - это библейские цитаты и газетная хроника, интимный дневник и церковные проповеди, сообщает "Религия в Украине" со ссылкой на І-pro.kiev.ua.
В «Антенну» вошли 80 новых стихов Сергея Жадана, которые он написал в течение последних двух лет, и 150 иллюстраций харьковского художника Гамлета. Эта книга – часть трилогии, которую образуют «Жизнь Марии» и «Тамплиеры».
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