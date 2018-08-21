Львовские власти потратили 1 млн 189 тыс. гривен на ремонт церкви святого Ильи УГКЦ

Во Львове ремонтируют аварийную подпорную стенку храма св. Ильи (УГКЦ).

На эти ремонтные работы из городского бюджета выделили более 1 млн грн. Об этом "Львовскому порталу" сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

Из-за долговременной эксплуатации здания церкви на ее внешних стенах обнаружили многочисленные вертикальные трещины длиной от 2 до 12 м, внутри церкви есть также многочисленные вертикальные и горизонтальные трещины длиной от 5 до 17 м и деформации отдельных частей храма.

Как сообщили в Лычаковской райадминистрации, для предупреждения аварийной ситуации уже заказаны инженерно-геологические изыскания и топографическая съемка территории церкви св. Ильи. Сейчас все ремонтные работы выполняет ЧП «Буделектромонтаж». По состоянию на сегодня использовано средств больше, чем на полмиллиона гривен.

«Работы по укреплению подпорной стенки начали в этом году в июне. Дело в том, что за средства управления охраны исторической среды было запланировано провести реконструкцию самого храма. Однако когда проанализировали ситуацию, то увидели, что в первую очередь нужно укрепить склон, который сдвигается, ведь большая часть этого склона насыпная. Поэтому мы провели геологические исследования, разработали проект, прошли экспертизу и начали работы. На проведение этих работ выделено 1 млн 189 тыс грн. Большая часть работ уже выполнена. Остается сделать водоотвод и благоустройство территории. До конца сентября планируем все завершить», – отметил председатель Лычаковской райадминистрации Иван Лозинский.

Храм святого Илии построили на месте первоначальной деревянной церкви в 1698 г. Исследователи предполагают, что церковь была построена на месте языческого капища, где поклонялись Перуну, отмечает издание.