Библия на украинском языке доступна в приложении для смартфонов

Украинское библейское общество запустило бесплатное приложение для смартфонов на базе операционных систем Android и iOS с украинским текстом Библии в переводе Рафаила Турконяка.

Вскоре в приложении будет доступен также перевод Ивана Огиенко, а на следующий год запланирован и современный украинский перевод (с масоретского текста), который сейчас находится на стадии финального редактирования. Об этом сообщается на сайте Украинского библейского общества.

Приложения просты в использовании, занимают немного места и после установки могут работать без подсоединения к интернету. Доступные функции: навигация между книгами/разделами, поиск слов и фраз, параллельные места. Чтобы перейти на следующий/предыдущий раздел, достаточно провести пальцем влево или вправо. Впоследствии будут добавлены и новые функции.

Скачать приложения можно здесь.