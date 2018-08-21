В Виннице хотят создать Семейный комитет при областном Совете Церквей

В Виннице 20 августа состоялось очередное заседание секретариата областного Совета Церквей и религиозных организаций.

На заседании шла речь о создании постоянно действующего органа – Семейного комитета при областном Совете Церквей, основной целью работы которого станет консолидация усилий духовенства и общественности области для выработки и реализации совместных стратегий для популяризации ценностей украинской семьи, сообщает "Винница.Ок" со ссылкой на пресс-службу Винницкой ОГА.

Отдельное внимание участники встречи уделили вопросам относительно проведения в области заключительных мероприятий по празднованию 1030-летия Крещения Руси.

13 сентября в Виннице состоится открытие выставки современных художественных фотографий «Киево-Печерская Лавра – святыня Украины», а 14 сентября - торжественная памятная академия. В октябре в храмах христианских церквей состоится фестиваль «Голоса Винницких храмов».