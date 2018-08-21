Форум ответственных христиан во Львове собрал свыше 300 участников

Во Львове создали межконфессиональное движение ответственных христиан. Оно должно стать коммуникационной платформой для общественного христианского сообщества и широких слоев людей, которые исповедуют христианские ценности. И именно в его пределах будут в дальнейшем воплощать в жизнь наработки Форума ответственных христиан “Бог-Человек-Украина”.

Это мероприятие 18 августа собрало во Львове более 300 участников, сообщает "Католический обозреватель".

Мероприятие организовали Украинская Галицкая Партия совместно с ОО “Христианская Украина”, Ассоциацией врачей католиков и “Организацией патриотов Украины”.

Во второй части Форума все участники поделились на 8 тематических секций (политика и власть, предпринимательство, гражданское общество, экология, медицина, образование и наука, защита Отечества: безопасность и правопорядок, духовное руководство). В каждой обсудили и выработали решение "Как внедрить христианские ценности в различные сферы общественно жизни?".

Форум будет иметь продолжение: все дальнейшее сотрудничество, говорят организаторы, будет происходить на основе Межконфессионального движения ответственных христиан.