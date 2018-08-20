Славянский горсовет отказался дать звание почетного гражданина пастору Церкви, который в 2014 году эвакуировал людей из города

20:01, 20 августа 2018
Общество
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Пастор церкви «Добрая весть» Петр Дудник / facebook / Петр Дудник

Славянский горсовет отказался удостоить пастора христианской церкви «Добрая весть» Петра Дудника, который в 2014 году помогал жителям эвакуироваться из захваченного боевиками города, а затем помогал восстанавливать разрушенное жилье, звания почетного гражданина.

Как сообщает корреспондент «УНИАН-Религии», соответствующий проект решения не был поддержан на пленарном заседании сессии в понедельник, 20 августа.

Из 27 депутатов, присутствовавших в зале, «за» проголосовали лишь 9, большинство же – 15 человек – воздержались. Один проголосовал против, двое не участвовали.

Из 27 депутатов «за» проголосовали девять, 15 воздержались / Фото: «УНИАН-Религии»

Петр Дудник на заседании не присутствовал, а результаты голосования прокомментировал в Facebook. Он заявил, что не огорчен решением депутатов, большинство которых представлены фракцией «Оппозиционного блока», и остальных, кто проголосовал против. «Против того, чтобы сказать «спасибо» за то, что в трудное время мы спасали горожан, помогали всем, чем могли. Часто рисковали жизнью и здоровьем, эвакуировав более 4 тысяч горожан и 12 тысяч человек из других городов Донбасса, - написал он. - Думаю, это нормально - выразить благодарность людям из церкви «Добрая Весть» за восстановление домов горожан, за поддержку словом и делом в военное и послевоенное время. Но если большинство депутатов горсовета не видят в этом ценности и думают, что быть неблагодарным это нормально, тогда, наверное, что-то не нормально с нашей душой».

В этом году Петр Дудник стал единственным, кого выдвинули на соискание звания почетного гражданина города. Согласно проекту решения, звание пастору «Доброй вести» предлагалось присвоить за существенный личный вклад в социальное и культурное развитие города, благотворительную деятельность на Донбассе, решение вопросов соцзащиты детей и внутренне перемещенных лиц, а также многолетний плодотворный труд в гуманитарной сфере. В прошлом году кандидатура Дудника также выдвигалась на соискание звания, однако не была рассмотрена профильной комиссией по той причине, что документы были поданы слишком поздно.

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