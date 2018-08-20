В Софии Киевской ко Дню Независимости откроется выставка «Генезис государственности - Украина казацкая»

Ко Дню независимости Украины Национальный заповедник «София Киевская», Музей исторического центра города Киева и Частный историко-этнографический музей «Казацкие земли Украины» воплотили выставочный проект, призванный как можно полнее отразить Украину как суверенного участника европейской истории XVI – XVIII веков.

Выставка будет проходить в выставочных залах «Хлебные» Национального заповедника «София Киевская» с 23 августа по 22 октября, сообщается на официальной странице Национального заповедника "София Киевская" в Фейсбук.

Гетманские универсалы, раритеты казацкой эпохи, клейноды, барочная иконопись, оружейничество - все духовное и материальное, культурное богатство Украины будет представлено на выставке. Впервые будет экспонировано объемную коллекцию оригинальных карт с изображением украинских земель XVI – XVIII веков, масляные портреты знаменитых гетманов и полковников, митрополитов, а также гравюры XVII – XVIII веков с портретами известных деятелей казацкой эпохи и сценами баталий и жизни запорожцев.

Посетителей ждут эксклюзивные экспонаты: пушки с казацкой чайки XVII века, серебряный пояс Ивана Гонты XVIII века, булава кошевого атамана Дмитрия Гуны XVII века, Универсал гетмана Даниила Апостола (рукописный оригинал 1730 года).

Торжественное открытие состоится 22 августа в 16.00 в выставочных залах «Хлебные» Национального заповедника «София Киевская».