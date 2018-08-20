На Черкасщине молния попала в церковь и вызвала пожар

В селе Сычевка, Христиновского района, во время грозы загорелась церковь.

Об этом на своей странице в Facebook написал спикер ГСЧС Черкасской области Константин Проценко, сообщает vikka.ua.

Событие произошло 19 августа. Молния попала в один из куполов церкви Иоанна Крестителя. Поскольку церковь построена из дерева, пламя сразу охватило часть здания.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, начали эвакуацию утвари, религиозных ценностей и других драгоценных вещей из помещения церкви. Возгорание было полностью ликвидировано в течение часа.

От полного уничтожения церковь удалось спасти. Огонь значительно повредил только один купол