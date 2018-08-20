На Черкасщине молния попала в церковь и вызвала пожар
14:29, 20 августа 2018Общество
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На Черкасщине из-за удара молнии загорелась церковь XIX века / zmi.ck.ua
В селе Сычевка, Христиновского района, во время грозы загорелась церковь.
Об этом на своей странице в Facebook написал спикер ГСЧС Черкасской области Константин Проценко, сообщает vikka.ua.
Событие произошло 19 августа. Молния попала в один из куполов церкви Иоанна Крестителя. Поскольку церковь построена из дерева, пламя сразу охватило часть здания.
Спасатели, прибывшие на место происшествия, начали эвакуацию утвари, религиозных ценностей и других драгоценных вещей из помещения церкви. Возгорание было полностью ликвидировано в течение часа.
От полного уничтожения церковь удалось спасти. Огонь значительно повредил только один купол
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