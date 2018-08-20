В Луцке к 25-летию Музея волынской иконы откроется выставка сакрального искусства
12:43, 20 августа 2018Общество
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В Луцке откроется выставка сакрального искусства / volyn.com.ua
В Луцке к 25-летию Музея волынской иконы 21 августа откроется выставка сакрального искусства.
Об этом сообщается на странице Музея в Фейсбук.
"Приглашаем ценителей сакрального искусства на презентацию выставочного проекта "Коллекции Музея волынской иконы", посвященного 25-летию музея", – говорится в сообщении.
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