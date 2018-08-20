Во Львове возле собора святого Юра археологи нашли фундамент храма XIV- XV века

Во время благоустройства верхнего обхода вокруг собора святого Юра во Львове археологи нашли фундамент церкви XIV - XV вв.

Об этом рассказал руководитель пресс-службы отец Павел Дроздяк, сообщает "Четвертая студия".

"Интересную находку обнаружили археологи во время благоустройства верхнего обхода вокруг собора святого Юра. По предварительной информации, раскопан фундамент Церкви XIV - XV в., а также найдены захоронения. Это история, которая говорит... Ждем официальные сообщения экспертов”, – сказано в сообщении.