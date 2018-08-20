В Днепре пройдет выставка-ярмарка «Свет Православия»

По благословению митрополита Днепропетровского и Павлогорадского Иринея в холле Днепровского академического театра драмы и комедии с 22 по 30 сентября будет проходить ХІХ духовно-просветительская православная выставка-ярмарка «Свет Православия», посвященная празднику Рождества Пресвятой Богородицы и Воздвижению Креста Господня.

Вниманию посетителей будет представлен большой ассортимент церковной и промышленной продукции: различные сорта меда и медовых изделий, монастырские лечебные травы и сборы, предметы церковного употребления (ладан, лампадное масло, благовонные масла), богослужебные облачения, изделия народного ремесла и промысла, продукция из ткани, Оренбургские платки и шали, изделия из фаянса и керамики, православная литература, детские игры, иконопись, живопись, ювелирные изделия, аудио- и видеопродукция. Об этом сообщается на сайте Днепропетровской епархии УПЦ.

По традиции в выставке-ярмарке принимают участие монастыри и приходы Украинской Православной Церкви, православные издательства, мастера церковных и народных ремесел из Украины.