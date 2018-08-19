В Ужгороде состоялось официальное открытие фестиваля-ярмарки «Медовый Спас»

В субботу, 18 августа, в канун праздника Преображения Господнего, в Ужгороде состоялось официальное открытие восьмого фестиваля-ярмарки закарпатского меда «Медовый Спас», который начал свою работу еще в пятницу.

В торжественной части мероприятия с участием руководства города, представителей Ассоциации пчеловодов Закарпатья по благословению митрополита Мукачевского и Ужгородского Феодора,приняло участие духовенство Мукачевской православной епархии, сообщает сайт Мукачевской епархии УПЦ.

В приветственном слове протоиерей Владимир Гуй поздравил всех с наступающим великим праздником, пожелал пчеловодам здоровья и духовной бодрости в трудах, а любителям меда – пользы от потребления освященных продуктов.