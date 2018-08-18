В Николаеве вандалы сломали поклонный православный крест
17:48, 18 августа 2018Общество
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В Николаеве вандалы сломали поклонный православный крест / eparhia.mk.ua
В Николаеве 17 августа неизвестные сломали православный деревянный крест, расположенный возле остановки общественного транспорта.
Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.
Святыня была установлена на пересечении проспекта Богоявленский и улицы Прибугская в Корабельном районе города.
Очевидно, что был совершен акт вандализма — на кресте видны следы надпила.
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