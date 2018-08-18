На Франковщине начато расследование незаконной передачи храма УПЦ общине УПЦ КП

В селе Старый Гвоздец Ивано-Франковской области депутаты сельсовета незаконно передали храм религиозной общины УПЦ в собственность УПЦ КП.

В полиции начали досудебное расследование по ч. 1, ст. 364 УК Украины (Злоупотребление властью или служебным положением), сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на Юридический отдел Ивано-Франковской епархии.

На февральской сессии 2018 года депутаты Старогвоздецкого сельсовета проголосовали за то, чтобы «община» раскольников получила отобранный у УПЦ храм Успения Богородицы. Одно из принятых депутатами решений позволяло сторонникам УПЦ КП изготовить свидетельство о праве на собственность, хотя такие свидетельства уже не выдаются с 1 января 2016 года.

Глава сельсовета Михаил Дьяков неоднократно утверждал, что «храм является собственностью села». В то же время в Ивано-Франковской ОГА сообщили, что храм принадлежит государству, а не территориальной общине. Поэтому вопросы о владении и использовании храма должны решаться Ивано-Франковской облгосадминистрацией.

1 августа Ивано-Франковское отделение полиции начало досудебное расследование по ч.1, ст. 364 УК Украины (Злоупотребление властью или служебным положением) в связи с передачей храма Успения Богородицы села Старый Гвоздец в собственность Киевского патриархата.

Действия главы сельсовета, в случае обнаружения в них правонарушений, могут привести к лишению свободы сроком от шести месяцев до трех лет.

Отмечается также, что верующие Украинской Православной Церкви, после насильственного захвата общиной УПЦ КП их церкви, молятся в домовом храме.