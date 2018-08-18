В Белой Церкви разгромили место для строительства первого в городе храма УГКЦ

В городе Белая Церковь ночью 17 августа группа лиц разгромила место для строительства первого в городе храма Украинской Греко-Католической Церкви.

Инцидент произошел на массиве «Песчаный», на улице Героев Чернобыля, сообщает сайт Киевской архиепархии УГКЦ.

Очевидец событий Александр, рассказывает: «Как только мы услышали, что случилось, сразу прибыли на место происшествия. Увидели там ужасную ярость и ненависть неизвестных людей, которые уничтожали собственность общины. Агрессивные люди произвели разгром на участке будущего храма, выкрикивали бранные слова, угрозы и организовано разрушали все, что там было».

Отметим, что в Белой Церкви до сих пор нет ни одного храма УГКЦ.

«За несколько лет наша община в городе, идя на компромиссы и коммуникацию с местными властями, уже дважды меняла участок для строительства храма УГКЦ. Но и на теперешний участке нам не дают возможности строить храм местные псевдоактивісти, инспирированные различными силами», – говорит протоиерей Василий Чудийович, канцлер Киевской архиепархии.

Он также уверяет, что община УГКЦ в Белой Церкви имеет все законные разрешительные документы для постройки храма,