Черкасский суд повторно осудил священника церкви «Семи архангелов», который мошеннически завладел помещением местной газеты

Приднепровский райсуд Черкасс признал черкасского священника Андрея Степанищенка виновным в уклонении от наказания и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года.

Соответствующее постановление датировано 6 июля этого года, сообщает сайт «ІнфоМіст».

В апреле 2014 года Сосновский райсуд признал Степанищенко виновным в мошенничестве и отмывании средств и присудил ему 5 лет лишения свободы. Отец был освобожден от отбывания основного наказания с испытательным сроком на 3 года.

Также ему было запрещено занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на срок в 3 года Зато священник с июня 2014 до января 2016 года был председателем приходского совета религиозной общины истинно-православной церкви "Семи архангелов". Таким образом он уклонился от назначенного наказания.

В материалах досудебного следствия указывается, что в марте 2015 года Степанищенко от имени религиозной общины заключил договор на приобретение у Александра Безлюдька части помещения в Черкассах. При этом Безлюдько завладел этим имуществом путем обмана. Помещение на самом деле принадлежит редакции газеты "Село и люди". Мужчины познакомились в церкви, поскольку Безлюдько является прихожанином «Семи архангелов».

Степанищенко инкриминировали мошенничество, самоуправство, подделку документов и уклонение от наказания. Однако следователи не смогли убедить суд, что отец знал, что помещение не принадлежит Безлюдьку, и хотел завладеть им мошенническими методами. Священник свою вину не признал.

В итоге суд признал Степанищенко виновным лишь в уклонении от наказания и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года. Но и от этого наказания суд уволил его с испытательным сроком в 2 года.

Сообщается также, что редакция газеты "Село и люди" обратилась в апелляционную инстанцию, в настоящее время открыто апелляционное производство.