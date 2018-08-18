В Киеве проведут семинар по фандрейзингу для религиозных организаций

В Киеве 28 августа состоится воркшоп “От попрошайничества к партнерству. Секреты устойчивого фандрейзинга для faith-based организаций”.

Посетить воркшоп приглашаются руководители и менеджеры религиозных (faith-based) и нерелигиозных неприбыльных организаций; священнослужители, которые руководят неприбыльными проектами; студенты-христиане, выпускники ВУЗов и все, кому интересна тематика привлечение донорских средств для деятельности локальных неприбыльных организаций, сообщает портал "Религия в Украине".

Организатор мероприятия - общественная организация “Содружество студентов-христиан Украины” (“ССХ Украина”).

Во время мероприятия будут затронуты теоретические и практические вопросы по фандрейзингу, в частности:

- фандрейзинг как френдрейзинг;

- планирование и проведение кампании по сбору средств, основные ошибки;

- различия в украинском и западном подходах к фандрейзингу,

- инструменты поиска поддержки для церковных проектов или проектов faith-based неприбыльных организаций;

Главные спикеры воркшопа - Евгений Шаталов, который занимал должность директора по развитию ОО “ССХ Украина” 7 лет, магистр богословия (Левенский университет, Бельгия), и Юлия Николайчук, исполнительный директор “ССХ Украина”.

Более подробно узнать об условиях участия в конференции можно здесь.