На Львовщине археологи перезахоронили найденные останки 15-христиан XIII века

В четверг, 16 августа, в Буске на Львовщине археологи перезахоронили останки 15 древних христиан, которые жили здесь на протяжении XII-XIII вв.

На их скелеты специалисты Института археологии Львовского национального университета им. Ивана Франко наткнулись во время раскопок в городском парке, где во времена Киевской Руси было малое городище, сообщает "Zaxid.net".

«Кости принадлежат детям и взрослым, мужчинам, женщинам. Согласно антропологических выводов, средний возраст людей колеблется от 25 до 35 лет. По строению скелета можно определить, был ли это земледелец, воин, а, возможно, кузнец», – рассказал местный краевед Владимир Ступак.

Еще специалисты предполагают: рядом с захоронением может быть и храм. Об этом свидетельствуют, в частности, извлеченные из-под земли плитка и гвозди, характерные для тогдашних религиозных сооружений.

«Осколки плитки, которые мы здесь нашли, различных размеров и цветов - у нас есть зеленые, желтые, коричневые куски. Думаем, что их не просто выкладывали на полу, а выкладывали из них узоры. А гвозди, длиной в 10 см с квадратным сечением стержня, как раз использовали, чтобы соединять деревянные элементы в тогдашних церквях. Вероятнее всего, храм был круглый - ротонда», – рассказал научный сотрудник Института археологии ЛНУ им. Ивана Франко Петр Довгань.