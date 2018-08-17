В киевском монастыре УПЦ КП пьяный священник пытался застрелиться из травматического пистолета

18:26, 17 августа 2018
Общество
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Выдубицкий монастырь УПЦ КП / relax.com.ua

Попытка суицида зафиксирована ранним утром 15 августа, когда в Больницу скорой помощи из Выдубицкого мужского монастыря, расположенного в Печерском районе столицы, доставили священнослужителя с признаками опьянения и огнестрельным ранением виска с застрявшей резиновой пулей от травматического оружия, сообщает "Страна.Ua".

Потерпевший был в сознании, но что-либо объяснять он наотрез отказался, как и писать заявление о возможном преступлении.

О событии проинформировали правоохранителей медики, сообщив о попытке суицида. Когда начали разбираться в случившемся, выяснилось, что у священника в келье по месту жительства в Выдубицком монастыре хранятся два пистолета травматического действия под патрон Флобера и заряды к ним. Разрешений у священника на хранение пистолетов не было. Оружие изъяли на экспертизу. 

Церковные власти проводят свое служебное расследование, по результатам которого неудавшийся суицидник может быть лишен церковного сана, сообщает издание.

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