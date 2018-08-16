В Мелитополе в музее показали уникальную икону Спаса Нерукотворного XVII века

В праздник Медового Спаса, 14 августа, в Мелитопольском городском краеведческом музее начала работу выставка одного экспоната.

На ней представлена уникальная старинная икона "Нерукотворный образ Спаса", написанная в 1683 году иконописцем Михаилом Милютиным, сообщают "МВ".

Эта икона была передана в дар музею старостой церкви при кладбище Мелитополя Тихоном Пасечником в апреле 1962 года. Икона "Нерукотворный образ Спаса" находилась в Иоанно-Предтеченской церкви, стоявшей на Песчанском кладбище. Священником в ней служил известный в Мелитополе протоиерей Алексей Богаевский, об этом рассказала журналисту "МВ" научный сотрудник музея Татьяна Шевченко-Чепелева.

В нижней части иконы кистью художника нанесена надпись: "зрча года писал сей пресвятый образ Господа Бога нашего Иисуса Христа царев (и)зограф Михаил Милютин по обещанию стольника Стефана Афанасьева - сына Собакина". В 1962 году, когда эту икону принимали в фонды музея, его научный сотрудник Нина Волчкова исследовала икону. Оказалось, что "зрча" – это буквенное соответствие даты от сотворения мира – 7191 год. Если от этой даты отнять 5508 лет - дата рождения Христа, то получится, что икона была создана в 1683 году.

На иконе на белом плате изображен лик Иисуса Христа по канонам того времени - с соблюдением пропорций человеческого лица. Этот стиль назывался "живоподобие". Поэтому образ получился очень живым и просто каким-то фотографическим. Прямой нос, нежные губы и розовые щеки, очень выразительные глаза, взгляд которых направлен чуть в сторону, волнистые мягкие волосы. Иконописец так мастерски передал внимательный взгляд Христа, что кажется, где бы ни находился зритель, Иисус следит глазами за ним. Очень подробно и правдоподобно до маленькой складки выписан на иконе белый плат, на котором и проступил лик Иисуса Христа. До Андрея Рублева иконописцы так не писали. Вокруг лика Христа сделано множество надписей из Евангелия на старославянском языке.

Т. Шевченко-Чепелева рассказала и о заказчике этой старинной иконы стольнике Собакине. Он был человеком обеспеченным - его поместье насчитывало 99 дворов. В XVII веке было очень модным заказывать иконы у художников, а затем передавать их в дар храмам и монастырям. Сложно сказать, каким образом в Мелитополе появилась эта икона, ведь еще в 1683 году это была территория Крымского ханства.

Выставка будет работать до 30 августа.