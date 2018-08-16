На Франковщине вандалы повредили статую Христа

Неизвестные вандалы надругались над освященной статуей Христа Спасителя в Галиче, которая находится при входе со старого моста на Аллею Небесной Сотни.

У скульптуры отломаны рука и половина книги, рассказал декан Галицкий УГКЦ отец Игорь Броновский, сообщают "Окна".

С Тернопольщины, специально по этому поводу приехал мастер Богдан Дячук, который в прошлом году изготовил эту скульптуру. Он заверил отца декана, что ко Дню независимости восстановит статую. Также принято решение в будущем увеличить в высоте постамент и соорудить кованый балдахин, который будет защищать статую Христа от атмосферных осадков.

Отец Игорь также планирует написать заявление в полицию о совершении акта вандализма.