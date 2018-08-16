В ДТП на Львовщине погиб священник УПЦ КП

Во вторник, 15 августа, в дорожно-транспортном происшествии в Сколевском районе Львовской области погиб священник церкви Покрова Пресвятой Богородицы УПЦ КП во Львове, протоиерей Игорь Михайлов.

Митрополит Львовский и Сокальский УПЦ КП Димитрий выразил соболезнования по поводу гибели отца Игоря. Об этом говорится в сообщении Львовско-Сокальской епархии, сообщает "Zaxid.net".

По информации полиции, ДТП произошло утром во вторник, около 7.30, на трассе Киев-Чоп вблизи села Орява Сколевского района. Столкнулись автомобиль Mercedes Sprinter и грузовик Volvo с прицепом. От полученных в результате столкновения травм погиб водитель Mercedes Sprinter, 41-летний священник.

Предварительно установлено, что водитель Mercedes Sprinter не справился с управлением, выехал на встречную полосу дороги, где произошло столкновение с грузовиком Volvo. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

Известно, что отец Игорь был священником церкви Покрова Пресвятой Богородицы, которая действует при Львовском университете безопасности жизнедеятельности, а также занимал должность эконома в Львовской православной богословской академии. Был женат и воспитывал детей.