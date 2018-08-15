Во время подготовки к реставрации Софии Киевской обнаружили фрески и мозаику ХІ века

Во время подготовительных работ к реставрации Софии Киевской выявили полотна, которые, по мнению специалистов, доказывают, что одну из старейших христианских святынь возводили в два этапа.

Начал Владимир Великий, а завершил строительство его сын Ярослав Мудрый, сообщает 5 канал.

"Было два заказчика, два периода. Фактически, когда Владимир умер, который был заказчиком Софиевского собора, в 1015 году. Приходит на его смену Ярослав его сын, он старается как можно быстрее завершить убранство собора. И в мае 18 года (1018 – 5.UA), ровно тысячу лет назад, освятить этот храм. Не успевали наладить производство мозаики, потому что это достаточно устойчивый процесс, поэтому они зарисовывают фреской. Позже, после освящения, наладив производство, прилагают места фреской", – рассказала генеральный директор Национального заповедника "София Киевская" Неля Куковальская.

Специалисты реставрируют фрески и мозаику XI века в южном крыле "Софии Киевской". Их ждет кропотливая работа. Сейчас они осторожно снимают с полотен пыль и грязь. Обещают во время реставрации сохранить подлинность фресок и мозаики.

Однако кое-что таки придется заменить. Например – гвозди. Все работы профинансировал благотворительный фонд с Кипра. В целом на реставрацию выделили 150 тысяч евро. Закончить восстановление планируют до конца этого года.

"Гипс является довольно водорастворимым и он способен эмигрировать, поэтому, конечно, выявление этих участков и этих мест является проблематичным. Поэтому, для реставраторов очень важно выявить такие места и принять меры, чтобы их локализовать или нейтрализовать", – отметил реставратор-технолог Роман Гуцуляк.