В Пакистане талибы напали на школу, убиты 132 ребенка

В пакистанском городе Пешавар в результате нападения талибов на школу были убиты, по меньшей мере, 141 человек, из них не менее 132 - дети, сообщает SkyNews.

По сообщениям представителей сил безопасности, 9 террористов, некоторые из которых были с поясами смертников, ворвались в школу, когда в ней находилось примерно 500 преподавателей и учащихся, сдававших в этот день экзамен. Экстремисты были переодеты в пакистанскую военную форму, поэтому им и удалось легко пройти через школьную охрану.

По предварительным данным, ранения получили около 122 человек. Боевики долгое время держали в заложниках сотрудников и учащихся школы, пока все они не были уничтожены военными. В местной больнице сообщили, что возраст убитых и раненых составляет от 10 до 20 лет.

Приехавший к месту происшествия премьер-министр Пакистана Мухаммед Наваз Шариф назвал это массовое убийство «национальной трагедией».

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