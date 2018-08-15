Олег Сенцов отказался от встречи со священником

Олег Сенцов не считает нужным встречу со священнослужителем, который к нему приезжал, потому что он его не знает.

Об этом он рассказал во время встречи в колонии с российской правозащитницей Зоей Свєтовою, рассказала она в прямом эфире 24 канала.

Олег Сенцов ничего не сказал об отношении сотрудников колонии к нему. Он доверяет врачам колонии, которые его осматривают.