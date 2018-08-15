Олег Сенцов отказался от встречи со священником
18:09, 15 августа 2018Общество
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Олег Сенцов / фото Антон Наумлюк
Олег Сенцов не считает нужным встречу со священнослужителем, который к нему приезжал, потому что он его не знает.
Об этом он рассказал во время встречи в колонии с российской правозащитницей Зоей Свєтовою, рассказала она в прямом эфире 24 канала.
Олег Сенцов ничего не сказал об отношении сотрудников колонии к нему. Он доверяет врачам колонии, которые его осматривают.
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