Олег Сенцов отказался от встречи со священником

18:09, 15 августа 2018
Общество
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Олег Сенцов / фото Антон Наумлюк

Об этом он рассказал во время встречи в колонии с российской правозащитницей Зоей Свєтовою, рассказала она в прямом эфире 24 канала.

Олег Сенцов ничего не сказал об отношении сотрудников колонии к нему. Он доверяет врачам колонии, которые его осматривают.

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