В лагере беженцев под Киевом обновилась икона св. Николая

В лагере беженцев с востока Украины под Киевом обновилась икона св. Николая, сообщает vesti-ukr.com.

Еще летом старенькую с потемневшим от времени ликом икону в Пущу-Водицу привез настоятель храма св. Луки Крымского протоиерей Владислав Диханов.

По его словам, во время молебна святителю Николаю икона стала постепенно проявляться. Через некоторое время она просветлела, и стал хорошо виден лик святого.

Обновленный образ святого Николая вернули в храм святителя Луки Крымского (г. Киев, Кловский спуск, 13а). Священники считают, что произошло чудо и советуют приходить к иконе всем, кто хочет исцелиться.