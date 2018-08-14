В Трускавце установили копию бразильского памятника Христа-Спасителя

В Трускавце Львовской области установили 12-метровую статую Иисуса Христа с раскинутыми руками – уменьшенную копию 40-метрового Христа-Спасителя из бразильского Рио-де-Жанейро.

Установил скульптуру за свой счет автор идеи Игорь Кисак. По его словам, статуя будет торжественно открыта после обустройства окружающей территории и отделки постамента, сообщает Католический Медиа-центр.

Сколько стоило воплощение этой идеи, спонсор не признается. «Если я жертвую деньги на церковь, то делаю это анонимно, не разглашая. Так же не хочу разглашать, сколько потратил на это дело», – сказал он.

«Идею установки в Трускавце статуи Иисуса Христа я вынашивал с детства. Я думаю, что это будет объединять всех христиан и принесет нам мир», – говорит Игорь.

9-метровый бетонный Иисус стоит на 3-метровом постаменте на Гошевской горе – самой высокой точке города. Установили фигуру еще в октябре 2017 года, однако официальное ее открытие до сих пор не состоялось.

Весной власти Трускавца сообщили о ремонте дороги, которая ведет к 12-метровой статуи Иисуса Христа, который планируется завершить до дня ее торжественного открытия. Об этом сообщило местное издание «Трускавец-online».

Сам спонсор установки скульптуры Христа Спасителя Игорь Кисак сказал, что планирует открытие памятника на конец 2018 года.