Проводится набор на курсы жестового языка в школе «Слышать сердцем»

Начинается набор на курсы жестового языка в школе «Слышать сердцем» на базовый уровень.

Занятия будут проходить при Духовно-просветительском центре Кафедрального собора УПЦ, сообщается на сайте собора.

Обучение будет длиться три месяца. С 16 сентября по 16 декабря, два раза в неделю: вторник 19.00 и воскресение в 15.30. Наполнение группы до 10 человек.

Обучение проводит доцент Киевской духовной академии и семинарии, куратор воскресной школы для людей з проблемами слуха "Слышать сердцем", сурдопереводчик, коррекционный психолог-консультант Анна Блощинская, которая имеет многолетний опыт работы с неслышащими людьми, а также преподаватели и носители языка Светлана Волощук и Галина Ингула.

Во время обучения слушатели смогут проходить практику, принимая участия в проектах, организованных при воскресной школе «Слышать сердцем».

Главной целью и заданием курсов является преодоление барьера, который разделяет слышащих и неслышащих людей с внешним миром, в том числе духовным. Жестовый язык – это способ общения глухих и слабослышащих людей. В рамках курсов участники учатся основам жестового языка.

По окончании обучения слушатели получают свидетельство от просветительского центра и школы «Слышать сердцем».