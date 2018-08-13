В Бердичеве прошло межконфессиональное шествие в защиту традиционной семьи

В субботу, 11 августа, по улицам Бердичева прошло межконфессиональное шествие «Счастливая семья – крепкая страна».

Участники шествия, которые пришли, чтобы высказаться в защиту традиционной семьи, свидетельствовали о важности и ценности традиционных крепких и счастливых семей. Было много баннеров с просемейными лозунгами и желто-голубых шариков, сообщает "Католический обозреватель".

Среди участников были жители Бердичева и Бердичевского района – преимущественно верующие протестантских церквей, Римско-Католической Церкви и Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата.

В шествии приняли участие представители городской власти, депутаты городского и областного советов.

После шествия на центральной площади Бердичева состоялся семейный праздник. В программе были детская игровая программа, мастер-классы, праздничный концерт и подарки.