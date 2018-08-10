В Борисполе отметили праздник духовной музыки, посвященный небесным покровителям города

В день памяти святых мучеников Бориса и Глеба, 6 августа, в городе Борисполе с благословения митрополита Антония уже второй год подряд состоялся праздник духовной музыки.

Название города напрямую связано со святым Борисом, сыном князя Владимира. Поэтому храмовый праздник Борисполя отмечается 6 августа - именно в день святых Бориса и Глеба, сообщает сайт Бориспольской епархии УПЦ.

На Европейской площади перед мэрией с поздравлением выступил мэр города и благочинный протоиерей Георгий Носач. Он передал поздравления с праздником от митрополита Антония всем горожанам и участникам концерта, пожелал представителям власти мудрого управления по образу князей Бориса и Глеба, поблагодарил верующих за участие в крестном ходе в честь 1030 летия крещения Руси.

В концерте приняли участие артисты из известных украинских телепроектов: финалист телепроекта “Украина имеет талант” Арсений Журавель, финалист телепроекта “Голос Страны” Александр Ковтун, участница телепроекта “Голос страны” Ирина Смирнова и другие.

Также жителей Борисполя поздравил известный исполнитель духовных песен протоиерей Сергий Киселев, который исполнил несколько своих произведений.

В концерте также принял участие известный украинский бард, кобзарь, бандурист Василий Жданкин.