Одесские священники устроили праздник в день святого целителя Пантелеимона для 180 детей
16:40, 10 августа 2018Общество
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Молодежный актив Одесской епархии посетил детей-пациентов медицинских и подопечных воспитательных учреждений города Одессы / eparhiya.od.ua
В день памяти целителя Пантелеимона, 9 августа, по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, молодежный актив социального отдела Одесской епархии УПЦ посетил детей-пациентов медицинских и подопечных воспитательных учреждений города Одессы.
Одесские священники устроили праздник для пациентов онкологического отделения Одесской областной детской клинической больницы, детского отделения Одесского областного противотуберкулезного диспансера и подопечных Одесского детского дома-интерната, сообщает "Православная Одесса".
Для 180 детей были подготовлены праздничная развлекательная программа и различные сладкие угощения.
Одесские священники устроили праздник в день святого целителя Пантелеимона для 180 детей / eparhiya.od.ua
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