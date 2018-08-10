Одесские священники устроили праздник в день святого целителя Пантелеимона для 180 детей

В день памяти целителя Пантелеимона, 9 августа, по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, молодежный актив социального отдела Одесской епархии УПЦ посетил детей-пациентов медицинских и подопечных воспитательных учреждений города Одессы.

Одесские священники устроили праздник для пациентов онкологического отделения Одесской областной детской клинической больницы, детского отделения Одесского областного противотуберкулезного диспансера и подопечных Одесского детского дома-интерната, сообщает "Православная Одесса".

Для 180 детей были подготовлены праздничная развлекательная программа и различные сладкие угощения.