Лучших украинских врачей наградили орденом святого Пантелеймона

Вчера, 9 августа, в день памяти великомученика и целителя Пантелеимона, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия викарий Киевской Митрополии епископ Васильковский Николай принял участие в мероприятиях по чествованию номинантов и награждении победителей Орденом Святого Пантелеймона лучших врачей Украины.

Торжества состоялись в Доме митрополита Национального историко-культурного заповедника “София Киевская” и Национальном театре имени Ивана Франко. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В 2007 году Министерством здравоохранения Украины по благословению Блаженнейшего Митрополита Владимира (Сабодана) был введен знак отличия за профессионализм и милосердие в пяти номинациях — Орден святого Пантелеймона.

С тех пор ежегодно 9 августа в Киево-Печерской лавре совершают благодарственный молебен за врачей и вручают им награды. В этом году по благословению Предстоятеля УПЦ благодарственные молебны особым образом были совершены во всех храмах епархий Украинской Православной Церкви.

От имени митрополита Онуфрия епископ Николай поздравил победителей, передал первосвятительське благословение и пожелал успехов и плодотворной работы на ниве служения людям и Украине.

Память 106 погибших во время боевых действий на Востоке Украины медицинских работников почтили минутой молчания.